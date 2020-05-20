Зеленский прокомментировал "пленки Деркача"

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что реагировать на информацию о якобы влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдана на пятого президента Украины Петра Порошенко должны правоохранительные органы, что уже и сделано Офисом генпрокурора.



"Про Порошенко и Байдена, да, я слышал, я прокомментирую. Думаю, это не последний звонок (знак), который увидят украинцы. Реагировать должна прокуратура, правоохранительные органы. Генеральный прокурор Украины еще вчера зарегистрировала уголовное производство по заявлению депутата Деркача. Будут расследовать", - сказал президент в среду в ходе пресс-конференции.



Он добавил: "Я знаю, что это может быть воспринято, квалифицировано как государственная измена. Все – к правоохранителям".



Также Зеленский выразил уверенность в том, что "приговор Порошенко еще впереди".



"Что касается приговора Порошенко - я уверен в этом и уверен, что все это еще впереди... Я думаю, они так руководили страной, что их ждет очень много разных приключений и разных приговоров. Не хочу об этом говорить, потому что это все-таки полномочия не мои, а приговоры суда", - подчеркнул президент.



Как сообщалось, 20 мая утром Офис генпрокурора сообщил, что внес в Единый реестр досудебных расследований информацию по статье о государственной измене и злоупотреблении властью или служебным положением по заявлению народного депутата Украины Андрея Деркача, который накануне обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.



"По заявлению Деркача внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 364", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Офиса генпрокурора в среду.



Ранее, 19 мая, Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии Байдена на Порошенко. "Мы обнародуем записи телефонных разговоров с голосами, похожими на голоса Петра Порошенко и Джозефа Байдена, свидетельствующие о фактах международной коррупции и госизмены на высшем государственном уровне",- сказал он во вторник в ходе онлай-конференции.



По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров делал лично Порошенко.



Первая тема записей, как отметил депутат, касается получения "$ 1 млрд в обмен на сохранение схем "Burisma" и международной коррупции". Записи, как отмечает Деркач, датируется 2015-2016 годами, в них в частности, речь идет о необходимости увольнения на то время генпрокурора Виктора Шокина, "который в то время расследовал дело "Burisma" и вышел на Байдена".



"Байден летит в Киев, чтобы надавить на Петра Алексеевича относительно Шокина. В кармане у Байдена … весомый аргумент… 1 млрд кредитных гарантий… такая цена спасения Байдена от тюрьмы", - сказал Деркач.



Депутат утверждает, что полученный $1 млрд был направлен на получение военных госзаказов предприятиями, имеющими отношения к Порошенко.



Вторая тема записей, как рассказал Деркач, касается развала парламентской коалиции и предстоящих выборов в феврале 2016 года. "Порошенко признает, что коалиции нет… вместо того, чтобы выполнить требования Конституции и объявить перевыборы, Петр Алексеевич придерживался обещаний, данных лично Байдену, и блокировал отставку Кабмина", - пояснил Деркач.



"Эти разговоры четко показывают… Украиной управлял Байден", - заявил депутат.



Также, по его словам, в аудиозаписях речь идет о влиянии Байдена через набсоветы крупных госпредприятий.



"Мы передали все имеющиеся сегодня в нашем распоряжении многочасовые записи вместе с заявлением о госизмене, а также фактах международной коррупции в Офис генерального прокурора… для регистрации уголовного производства",- подытожил Деркач.



Также добавил, что, по его мнению, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков "блокирует создание следственной комиссии… что является нарушением закона о регламенте". "Такая комиссия могла бы эффективно расследовать факты международной коррупции", - сказал Деркач.

