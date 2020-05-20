Зеленский о мэре Черкасс: за один стол с такими бандитами не сяду

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что мэр Черкасс Анатолий Бондаренко вел себя некорректно и оценивает его поведение как популизм и политическую борьбу.



"Я не могу говорить о мэре Черкасс. Как говорить, если местный глава имеет 19 уголовных производств? Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду. Его выбрали – это народ, это право народа Украины, пожалуйста, выбирайте бандитов, если хотите", - сказал Зеленсткий на пресс-конференции в среду.



Президент добавил, что мэр Черкасс себя вел некорректно, и считает его поведение популизмом и политической борьбой.

