Рада отложила новый закон Зеленского про СБУ

Верховная Рада вернула на подготовку к повторному первому чтению президентский законопроект №3196 о реформе СБУ. Соответствующее решение в среду, 20 мая, поддержали 287 депутатов при минимально необходимых 226.



Перед повторным рассмотрением законопроекта в сессионном зале парламента профильный комитет по законодательному обеспечению правоохранительных органов должен внести в документ необходимые поправки.



Реформа СБУ предполагает сокращение штата с 27 тыс. до 15 тыс. человек, постепенный перевод военнослужащих СБУ в статус сотрудников со специальными званиями, а также существенный рост зарплат.



Главу СБУ будет назначать Рада по представлению президента сроком на шесть лет. В настоящее время главу СБУ президент назначает своим указом, при этом срок его полномочий не ограничен.



Также усиливаются полномочия следствия: генеральный прокурор или его заместитель смогут передавать в СБУ любое дело, которое, по их мнению, относится к угрозам для национальной безопасности.

