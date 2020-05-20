Зеленский о приговоре Порошенко: все еще впереди

На прежнюю украинскую власть, в том числе президента Петра Порошенко - ждет "много приговоров". Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в среду, передает корреспондент УНН.



"Что касается приговора господину Порошенко: я уверен в этом и уверен, что все это еще впереди. Вы же видели и вчерашний скандал. Я думаю, они так руководили государством, их ждет очень много различных "приключений" и различных приговоров", - сказал Зеленский.



При этом, говоря о приговоре он добавил, что это не его полномочия, а суда.



Как сообщалось ранее в УНН, Офис генпрокурора открыл производство по "пленках Деркача".



Как сообщал глава ВРУ Дмитрий Разумков, в парламенте есть еще неоформленная инициатива создания ВСК по расследованию вопросов, которые были обнародованы на конференции нардепа Андрея Деркача.



Добавим, из записи якобы разговора Петра Порошенко и Джо Байдена от 13 мая 2016 года, которую представил нардеп Андрей Деркач, в частности, стало известно, что пятый Президент Украины Петр Порошенко в мае 2016 года якобы похвастался вице-президенту США Джо Байдену, что поднял тарифы на коммунальные услуги в стране на 100%, что на 25% больше того, что требовал МВФ.

