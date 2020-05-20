Зеленский: Нормандская встреча состоится после пандемии

Нормандская встреча состоится после стабилизации ситуации с пандемией коронавируса, заявил на пресс-конференции в среду, 20 мая, президент Владимир Зеленский.



"Мы не отпускаем в свободное пространство вопрос возвращения наших людей, вопрос возвращения наших территорий. В этих условиях сейчас сложно. Но и с Германией, и с Францией, со всеми мы говорили. Все поддерживают, что сразу после спада COVID-19 у нас должна быть встреча в нормандском формате. Что касается президента России. Мы ничего с этим не сделаем, мы должны с ними говорить, должны договариваться ", - заявил он.



Также он отметил, что минские договоренности остаются приоритетными для решения ситуации на Донбассе.



"Минский формат приоритет, но никто не отменяет любой другой формат. Мы готовы к любому формату, который может приблизить нас к концу войны и возвращению наших территорий", - заявил Зеленский.



По его словам, на сегодня удалось перезагрузить "минскую группу".



Кроме того, он надеется на обмен удерживаемыми лицами после спада эпидемии.



Что касается контактов Зеленского с президентом РФ, в последнее время их в обоих лидеров не было ни в одном формате.

