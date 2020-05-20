Суд в Сингапуре впервые вынес смертный приговор по видеозвонку в Zoom

Верховный суд Сингапура впервые вынес смертный приговор в режиме видеоконференции, об этом пишет The Guardian.



Приговор вынесли 37-летнему гражданину Малайзии по делу о контрабанде наркотиков в 2011 году.



На время карантина, который в Сингапуре объявили 1 апреля, многие судебные слушания отложили, но важные дела рассматривают дистанционно.



«Использование Сингапуром смертной казни по своей сути жестоко и бесчеловечно, а использование для этого дистанционных технологий, таких как Zoom, еще более жестоко», — полагает заместитель директора Азиатского направления Human Rights Watch (HRW) Фил Робертсон.



HRW также подвергла критике аналогичный случай в Нигерии, где смертный приговор был вынесен через Zoom.

