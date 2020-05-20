Медицинская реформа не получилась – Зеленский

Если первый этап медицинской реформы в Украине показал неплохие результаты, то второй – необходимо пересмотреть. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в среду, 20 мая.



"По медицинской реформе. Первичку сделали, она очень не плохая, и там довольны медики первички. Но это не все медики – это первое. Второе – COVID-19 показал, что реформа не получилась. Там есть нормальные вещи, которые были сделаны. Но очень много всего, на что не обращали внимание, и мы оказались просто голые перед таким вызовом. Вот почему я говорю, что надо пересматривать реформу", – сказал Зеленский.



Он отметил, что нужно пересматривать зарплаты не только медиков, но и, например, водителей скорых.



"Не может водитель скорой, который рискует своей жизнью, работать за 4-5 тысяч гривен. Это же неправильная реформа. Если все психиатрические больницы и тубдиспансер выходят с забастовками, из-за того, что их закрывают, это – неправильная реформа. Она неразумна. Она – не для людей, она точно не для врачей, она ни для кого, поэтому надо ее пересматривать", – добавил глава государства.

