В Бельгии начинаются испытания лекарства против коронавируса

Федеральное агентство по лекарственным средствам и продуктам для здравоохранения Бельгии (AFMPS) разрешило со среды начать в стране клинические испытания лекарства против COVID-19 на полусотне пациентов, сообщила газета Le Soir.



Французское биотехнологическое предприятия Biophytis, которое производит находящееся на второй стадии клинических испытаний лекарство Sarconeos для лечения нервно-мышечных заболеваний, получило "зеленый свет" AFMPS на его тестирование в Бельгии в контексте пандемии коронавируса, пишет издание. Создатели лекарства полагают, что его воздействие на пациентов с дыхательной недостаточностью окажется позитивным.



Испытания в Бельгии пройдут в два этапа. Сначала в университетском госпитале Мехелена изучат терапевтические эффекты с участием около пятидесяти зараженных COVID-19 пациентов с серьезными дыхательными симптомами. Затем испытания продолжатся в нескольких медицинских учреждениях на расширенной до 180 пациентов группе. Исследование должно завершиться на более значительных группах пациентов во Франции, Великобритании и США.



В среду антикризисный центр Бельгии сообщил, что за минувшие сутки в стране зарегистрированы 192 новых случая коронавируса, общее число заразившихся в стране возросло до 55 тыс. 983. За сутки среди больных с диагнозом коронавируса умерли 42 человека, число жертв коронавируса достигло 9 тыс. 150. Статистика госпитализаций в Бельгии продолжает показывать уменьшение в больницах пациентов с коронавирусом.

