В Киеве ведутся ремонтные работы на 13 мостах и путепроводах - Кличко

В Киеве продолжается капитальный ремонт и строительные работы на 13 мостах и путепроводах, заявил городской голова Виталий Кличко.



"Пока на дорогах было мало машин – во время ограничений - мы времени не теряли. И дорожники работали в активном режиме. Мы капитально ремонтируем и строим 13 мостов и путепроводов. Большинство объектов, которые обновляем, не видели ремонта более 40 лет", - подчеркнул мэр столицы во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос СМИ.



Он отметил, что уже открыто движение дорогами на пересечении улицы Богатырской с проспектами Оболонский и Бандеры. "Таким образом, дорожники завершили первый этап ремонта развязки. Обновления ожидает и два путепровода в направлении выезда из города. Там уже начались работы", - сообщил Кличко.



По словам мэра, также на Борщаговском путепроводе капитально отремонтировали уже половину сооружения и обновили трамвайные пути. Начат второй этап реконструкции - в направлении Большой окружной. Сейчас там разбирают старую часть моста, до конца этого года реконструкция будет полностью закончена.



"Противоаварийные работы начали и на Новоконстантиновском путепроводе. Там, в частности, усиливают крепление перил. Части, находящиеся в аварийном состоянии, демонтируют. На путепроводе осуществят масштабные ремонтные работы", - отметил Кличко.

