Зеленский просит “не трогать детей и жену”

Президент Украины Владимир Зеленский привык к критике в средствах массовой информации, звучащей в его адрес, однако просит СМИ не критиковать его семью.



Об этом он сказал на пресс-конференции в среду, 20 мая, сообщает корреспондент Укринформа.



«К критике того, что я делаю, я привык, все нормально. К критике со всех каналов я тоже привык, то есть можно уже всем расслабиться и не стараться, я уже спокойно это воспринимаю. Хочу попросить, чтобы не трогали моих детей и мою супругу, они не имеют к этому отношения», - заявил Зеленский.



Как сообщалось, в октябре прошлого года украинские СМИ критиковали платье, в котором Елена Зеленская была на церемонии интронизации императора Японии Нарухито, обвинив ее даже в том, что она нарушила дипломатический протокол. После чего Посольство Японии в Украине поблагодарило Президента Владимира Зеленского и первую леди Елену Зеленскую за участие в церемонии интронизации и отдельно похвалило одежду супругов, отметив, что их одежда хорошо гармонировалп с благородной атмосферой и произвела на японское общество очень положительное впечатление о супругах и Украине как стране.



