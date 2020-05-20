Кабмин разрешил работу метро и детсадов с 25 мая

Кабинет министров Украины распорядился снять карантинные с общественного транспорта в Украине. Так, с 25 мая в Киеве, Харькове и Днепре возобновится работа метрополитена.



Такое решение правительство приняло на заседании в среду, 20 мая, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.



Согласно решению правительства, метро в стране возобновит работу уже в грядущий понедельник. Свою радость по этому поводу Гончаренко выразил в своем телеграм-канале.



"С 25 мая открывается метро и детсады Поздравляю всех с нашей победой!" - заявил он.

