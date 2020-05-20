Лишь на юге Украины пройдут дожди в четверг

В ближайшие сутки с северо-запада Европы на территорию Украины начнет перемещаться более прохладный воздух, в поле повышенного атмосферного давления в большинстве областей существенных осадков не ожидается, лишь на юге пройдут дожди, сообщает Укргидрометцентр. В южной части и Приазовье кратковременные дожди, на остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м / с.



Температура ночью в северных и западных областях 1-6 ° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3 °, на остальной территории 4-10 ° тепла; днем в Украине 13-18 °.



В Киеве - без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 14-16°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 21 мая самая высокая температура днем была 32,0 в 2007г., самая низкая ночью 0,0 в 1917г.



В пятницу, 22 мая, ночью без осадков, только в Черниговской и Сумской областях, днем в Украине, кроме юга и крайнего запада, небольшой дождь.



Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 2-8° тепла, в западных областях на поверхности почвы, в Карпатах и в воздухе заморозки 0-3°; днем 10-15° тепла, на Закарпатье и юге страны 13-18°.



В Киеве - ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 12-14°.



20 мая в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 14-19°, в Днепре возле Києва 14°.

