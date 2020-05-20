Нефедов просит суд восстановить его в должности председателя Таможенной службы

Бывший председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов, которого уволили 24 апреля, просит Окружной административный суд Киева восстановить его в должности.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.



"Максим Нефедов просит ОАСК восстановить его в должности председателя Государственной таможенной службы. Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева", - сказано в нем.



Истец, в частности просит суд признать противоправным и отменить распоряжение Кабинета Министров, датированное 24 апреля, "Об увольнении Нефедова Максима Евгеньевича с должности председателя Государственной таможенной службы Украины" и просит восстановить его в указанной должности.



В то же время Нефедов просит суд взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула исходя из размера его среднедневной (часовой) заработной платы.



На данный момент суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

