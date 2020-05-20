Школы и детсады Киева не откроют с 25 мая

В Киеве не откроют детские сады и школы с 25 мая, об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко на брифинге в среду, 20 мая.



По его словам, открытие садов и школ в столице будет возможным для посещения не ранее, чем через 10-14 дней после решения правительства.



"Сегодня главное – создать безопасные условия для детей. Городские власти утвердили регламент подготовки садиков и школ для открытия после карантина. Мы пользовались рекомендациями коллег из Китая и Южной Кореи, которые разработали максимальные меры безопасности в детских учреждениях", - заявил Кличко.



Мэр утверждает, что перед приходом детей в садик, всех его работников проверят на коронавирус, затем будет проведен инструктаж персонала по работе в новых условиях. Также будут закуплены моющие средства и дезинфекторы, другие необходимые материалы.



Городской голова обратился к родителям, чтобы они сознательно относились к ситуации и давали всю правдивую информацию о состоянии здоровья своих детей.



"И очень важно: родители тоже должны сознательно относиться к ситуации, в которой будут работать детские садики и школы. И предоставлять правдивую информацию о состоянии здоровья своих детей и других членов семьи. Садики не должны стать новыми очагами заболевания!"- призвал мэр Киева.

