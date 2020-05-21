ВАКС отказал в отмене подозрения Гладковскому

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отказала в отмене подозрения, объявленного бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олегу Гладковскому, сообщает пресс-служба суда.

На заседании 20 мая ВАКС рассмотрел жалобу защитника Гладковского на решение следственного судьи, который 4 мая отказал в удовлетворении ходатайства об отмене объявленного 18 октября 2019 года подозрения.



"По результатам судебного заседания коллегия судей отказала в удовлетворении поданной апелляционной жалобы и оставила решение следственного судьи от 04 мая 2020 года без изменений", - указывается в сообщении.



Как сообщалось, 17 октября 2019 года Гладковский был задержан в аэропорту "Борисполь" (Киев) детективами НАБУ. 18 октября САП сообщила, что он уведомлен о подозрении по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.



Позже адвокат Гладковского сообщил, что подал в суд из-за незаконного задержания его подзащитного детективами НАБУ. Об этом говорится в жалобе, поданной адвокатом задержанного в Шевченковский районный суд. Также защитник Гладковского заявил, что его подзащитный системно сотрудничал со следствием и не давал оснований для применения данной нормы. Он являлся на допросы, оказывал необходимую следователем информацию, а также после увольнения с госслужбы более 10 раз выезжал за границу и возвращался в Украину.



19 октября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Гладковскому в виде содержания под стражей до 15 декабря 2019 года с правом внесения залога в 10 млн грн. Утром 21 октября за Гладковского его близкие внесли залог. Он покинул СИЗО.



21 декабря ВАКС удовлетворил прошение адвокатов Гладковского и разрешил бывшему чиновнику не носить электронное средство контроля (электронный браслет). Вместе с тем у Гладковского остался ряд других обязательств, как то: обязательство являться по вызову, не общаться с определенными свидетелями по делу, не покидать г.Киев и Киевскую область без разрешения, сдать паспорта для выезда за границу.



Срок действия обязательств, возложенных на Гладковского, продлен до 5 июня 2020 года.

