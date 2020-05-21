Франция рассмотрит предложение Гутерреша по организации ГА ООН

Франция с интересом рассмотрит предложение генсека ООН Антониу Гутерреша по организации предстоящий в сентябре 75-й сессии Генеральной ассамблеи на фоне пандемии коронавируса, заявил представитель французского МИД.



Ранее постпред Нидерландов при ООН опубликовал в Twitter копию письма Гутерреша председателю ГА ООН Тиджани Мухаммаду-Банде. В нем Гутерреш предложил рассмотреть возможность проведения общих прений сессии Генассамблеи ООН в сентябре без личного участия лидеров, глав правительств и министров стран, которые бы записали заранее свои выступления.



Представитель МИД Франции подчеркнул, что неделя высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН является важным моментом для многосторонней дипломатии.



"Мы удовлетворены тем, что генеральный секретарь ООН пытается сохранить этот дипломатический момент и адаптировать его к нынешним условиям, несмотря на нынешний контекст и ограничения в Нью-Йорке. В этой связи мы с большим интересом рассмотрим предложения генерального секретаря по организации следующей недели высокого уровня", - сказал на брифинге представитель французского ведомства.

