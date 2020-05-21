После пленочного скандала в Украине Сенат США решил допросить сына Байдена

Республиканцы в сенате США на фоне обнародования в Украине пленок с разговорами вероятного кандидата от демократов на выборах президента Джо Байдена дали новый ход делу против его сына Хантера. Сенатский комитет по внутренней безопасности и правительственным делам проголосовал за вызов для дачи показаний свидетеля по делу Байдена-младшего.



Об этом сообщает "РИА Новости".



Благодаря голосованию председатель комитета Рон Джонсон теперь может вызвать для допроса пиар-фирму Blue Star Strategies и потребовать у нее документы. Эта фирма работала с украинской компанией Burisma, в совете директоров которой заседал Хантер Байден.



Также республиканцы считают, что вмешательство Джозефа Байдена могло привести к увольнению генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma.

