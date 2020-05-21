Минобразования утвердило график проведения ВНО в Украине с 25 июня по 17 июля

Министерство образования и науки Украины приняло решение о сроках проведения основной сессии внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2020 году, согласно которому она начнется 25 июня с тестирования по математике и завершится 17 июля тестированием по химии.



Как сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) в среду, тестирование по украинскому языку и литературе состоится 30 июня, по физике - 2 июля, по испанскому, немецкому и французскому языкам - 6 июля, по английскому языку - 7 июля, по истории Украины - 9 июля, по биологии - 13 июля, по географии - 15 июля.



До 4 июня зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуски, где будет указано время и место проведения тестирований.



Информация о результатах основной сессии ВНО будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 29 июля.



Дополнительная сессия ВНО запланирована с 23 июля по 11 августа, а результаты будут размещены до 14 августа. В этом году для участия в дополнительной сессии ВНО можно будет зарегистрироваться во время дополнительного периода регистрации (с 25 мая по 9 июня) всем, кто не смог зарегистрироваться с 3 февраля по 24 марта.

