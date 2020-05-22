Холли Берри снимется в фантастической ленте "Падение Луны"

Актриса Холли Берри появится в фантастическом фильме "Падение Луны". Об этом сообщает издание Variety.



В новом научно-фантастической ленте актриса сыграет одну из главных ролей. Режиссером картины станет Роланда Эммериха, работавший над фильмами "День независимости" и "Послезавтра".



Кроме Берри в фильме сыграет Джош Гад. Он исполнит роль эксцентричного гения, а Берри предстанет в образе бывшего астронавта и сотрудника NASA.



По сюжету картины, Луна сходит с орбиты и начинает двигаться к Земле. Небольшой группе удается высадиться на лунную поверхность до падения спутника на планету.



Съемки фильма запланированы на осень 2020 года, а премьера состоится в 2021 году.





