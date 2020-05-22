Рассеянный склероз можно излечить

Сотрудники Рочестерского университета совершили настоящий прорыв в лечении рассеянного склероза. Они смогли полностью подавить симптомы недуга у мышей путем введения в мозг "заготовок" новых глиальных клеток (важный вспомогательный элемент нервной ткани).



Пересадка данных клеток позволяет полностью восстановить структуру миелиновой оболочки нервных волокон, которая страдает при рассеянном склерозе. Данная оболочка не только защищает волокна, но и способствует проведению сигналов. Свою ставку ученые сделали на "заготовки" глиальных клеток, которые могли превращаться в олигодендроциты - клетки, вырабатывающие миелин.



Был проведен эксперимент с грызунами, имевшими мутировавший ген МВР (отвечает за синтез миелина в олигодендроцитах). Такие животные должны были рано умереть с симптомами, напоминающими рассеянный склероз. Инъекции "заготовок" глиальных клеток позволили не только продлить жизнь животным, но сформировать миелиновую оболочку за несколько недель.



Также проводились тесты со здоровыми мышами, у которых убивали олигодендроциты с помощью токсина. Инъекции клеток спасли и эту группу животных от развития рассеянного склероза. В обеих группах животных наблюдалось улучшение самочувствия животных (в частности, стали лучше контролировать конечности).

