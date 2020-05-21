Светодиодные лампы: современная альтернатива лампочкам накаливания

Светодиодные лампы представляют собой элемент освещения, конструкция которого предусматривает наличие нескольких светодиодов, помещенных в корпус и присоединенных к блоку питания. Еще одно наименование такого источника света – LED-лампа. Светодиоды по праву относят к категории новейших разработок в мире освещения. Популярность LED-ламп обусловлена их способностью экономно расходовать электроэнергию и при этом невероятной долговечностью, благодаря чему светодиоды постепенно вытесняют привычные лампочки накаливания. Познакомиться с ассортиментом светодиодных ламп можно на сайте https://foton.ua/catalog/svetodiodnye-lampy.html.

Преимущества светодиодных ламп

Итак, в пользу LED-ламп с каждым днем делает выбор все большее число потребителей. Среди основных преимуществ использования светодиодных ламп особо следует выделить:

экономичность (по сравнению с обычными лампочками, они потребляют заметно меньше электричества);

долговечность (LED-лампы могут эксплуатироваться в течение 50 000 часов);

безопасность (светодиоды не содержат ртутные компоненты, за счет чего значительно упрощается процесс их утилизации);

высокое качество светового потока (мерцающий свет исключается);

возможность подобрать лампу для любого прибора (современные производители предлагают лампы с различным цоколем).

Кроме того, светодиодные источники света отличаются устойчивостью к перепадам напряжения и неплохой прочностью. А есть ли у светодиодных ламп недостатки? Определенные минусы существуют, однако они абсолютно незначительны на фоне тех преимуществ, которыми обладают LED-лампы. В частности, экземпляры с индикаторными выключателями иногда пульсируют (это происходит в неактивном состоянии). Однако, данный недостаток может быть без проблем устранен. Кроме того, по сравнению с лампочками накаливания, LED-лампы стоят несколько дороже, но нужно понимать, что в результате их использования потребитель сможет существенно сэкономить. Именно поэтому покупка светодиодных ламп – более выгодное решение.

Как выбрать светодиодную лампу?

Современные производители предлагают достаточно широкий ассортимент светодиодных ламп, поэтому важно выбрать подходящий источник света. При выборе лампы рекомендуется учитывать напряжение, направление светового потока, мощность и температуру цвета. Кроме того, важное значение имеет конструкция (здесь следует обратить внимание на размер цоколя и габариты светодиода). Если LED-лампа выбрана правильно, то она сможет прослужить в течение длительного времени и при этом обеспечит снижение затрат на оплату электроэнергии.