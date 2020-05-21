ВАКС избрал меру пресечения экс-нардепу

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал бывшему народному депутату меру пресечения в деле о незаконном получении компенсации за аренду жилья. Ему назначили залог.



Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.



Суд назначил залог в размере 929 тыс. гривен.



"Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и детектива и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 929 тыс. грн. Кроме того, на экс-депутата возложен ряд процессуальных обязанностей", - говорится в сообщении.



По данным некоторых СМИ речь идет об экс-нардепе Александре Пресмане.



Как сообщалось, 14 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило Пресману о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Следствие установило, что несмотря на наличие собственного жилья в столице, нардеп с ноября 2014 года по август 2019 года незаконно получил более 928 тыс. грн компенсации за пользование гостиничным номером в ГП "Гостиничный комплекс "Национальный".

