Число заболевших COVID-19 в мире превысило пять миллионов человек

Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией во всем мире превысило пять миллионов. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, который собирает мировую статистику в режиме реального времени.



Наибольшее число заражений — более полутора миллиона — приходится на США. На втором месте в мире по заболеваемости COVID-19 находится Россия — более 308 тысяч случаев. Третье место занимает Бразилия — более 290 тысяч зараженных.



В общей сложности от коронавируса умерли 328 тысяч человек по всему миру. Более 93 тысяч смертей зарегистрированы в США. На втором и третьем месте в статистике смертей находятся Великобритания (более 35 тысяч человек) и Италия (более 32 тысяч человек).



Выздоровели в общей сложности почти 1,9 миллиона человек.

