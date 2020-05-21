Нефть торгуется на максимуме с начала весны

Цены на нефть эталонных марок растут в четверг, 21 мая, на данных о снижении добычи и запасов в США.



Накануне в Минэнерго США отчитались о снижении запасов нефти за неделю на 4,982 млн баррелей. При этом добыча нефти снизилась еще на 100 тысяч баррелей в сутки. В целом с середины марта добыча в США упала на 1,6 млн баррелей в сутки (-12,2%).



Так, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле выросли на 1,51 % до 36,29 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI повысились на 1,88 %, до 34,12 долларов за баррель, дорожая шестую сессию подряд. Таким образом, нефть торгуется на максимуме с 11 марта.



Как пишет агентство Reuters, опасения о глобальной рецессии, вызванной эпидемией коронавируса, ограничивают рост нефтяных котировок.



"В то время как признаки снижения давления на хранилища WTI позитивны для цен, последний отчет показывает, что падение запасов в большей степени обусловлено факторами предложения, чем растущим спросом на продукцию", - говорится в записке Capital Economics.



Физические рынки сырой нефти сигнализируют о быстром переходе от огромного избыточного предложения в разгар блокировок от коронавируса в апреле к ожидаемому дефициту во второй половине года.

