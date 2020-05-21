В Китае строят медицинскую базу на случай крупной эпидемии

В центральной китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром пандемии коронавируса COVID-19, началось строительство специализированной медицинской базы на 800 койко-мест, для профилактики, контроля и оказания медицинской помощи пациентам на случай крупных эпидемических ситуаций. Об этом сообщает Синьхуа в четверг, 21 мая.



Указано, что база разместится в 16-этажном здании общей площадью 120 тысяч кв. м.



"Новая база, которая должна соответствовать требованиям по лечению инфекционных заболеваний, будет создана при больнице Чжуннань Уханьского университета, расположенного в административном центре провинции Хубэй. Строительные работы планируется завершить в течение трех лет", – говорится в сообщении.



Главврач больницы Чжуннань Ван Синхуань заявил, что эта база строится в соответствии с распоряжением центральных властей относительно улучшения системы управления и повышения потенциала в борьбе с чрезвычайными ситуациями в области общественного здравоохранения.



"В обычное время база станет полноценной больницей для народа, однако во время крупных эпидемий будет сосредоточена на централизованном лечении инфекционных заболеваний", – пишет агентство.

