Киевское метро возобновит работу с 25 мая - Кличко

Столичная подземка с 25 мая возобновляет свою работу. Об этом на брифинге заявил Киевский городской председатель Виталий Кличко, сообщает корреспондент Укринформа. "С 25 мая будет возобновлена ​​работа метрополитена", - сказал он. Также, по его словам, откроются промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки. В то же время пока нет решения о возобновлении работы ТРЦ.



"Решение о дате открытия крупных торговых центров мы примем отдельно после того, как метро возобновит работу", - сказал мэр Киева.



Как сообщал Укринформ, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, была остановлена ​​работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.



20 мая, Кабинет министров в рамках перехода ко второму этапу ослабления карантина разрешил запустить работу метро с 25 мая.



Также предусмотрено, что с 22 мая начнутся пассажирские перевозки автотранспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении.



Кроме того, с 1 июня запланировано запустить железнодорожные пассажирские перевозки, а с 15 июня возобновить авиационное сообщение.



