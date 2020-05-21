Мы не позволим повышать тарифы на холодную воду - Кличко

Власти Киева не позволят повышать тарифы на холодную воду и водоотведение, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко на онлайн пресс-конференции в четверг.



"Мы не позволим повышать тарифы на холодную воду и водоотвод. В ситуации, когда Украина и Киев борются с пандемией, когда в стране действуют ограничения, повышать цену на жизненно необходимую услугу - недопустимо. Я в этом убежден", - подчеркнул Кличко, комментируя заявление "Киевводоканала" о намерении повысить тарифы компании на услуги водоснабжения и водоотведения для киевлян еще на 19% - с января 2021 года.



"Мы понимаем, что цена на услуги формируется по объективным расходам. В частности, стоимости электроэнергии, зарплаты персонала и других. Но мы должны учесть и платежеспособность людей, которая значительно снизилась из-за карантинных мероприятий. Поэтому городские власти не позволят повышать тарифы на холодную воду и водоотвод", - подчеркнул мэр.



Кличко также поблагодарил жителей столицы, которые демонстрируют высокую платежную дисциплину, и отметил, что уровень оплаты потребленной холодной воды в городе превышает 90%.

