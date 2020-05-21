Кабмин насчитал 12 сценариев возвращения Донбасса

Возвращение неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей под управление официального Киева может начаться в 2020 году. Такое мнение выразил вице-премьер Украины Алексей Резников в интервью изданию Новости Донбасса, опубликованном в четверг, 21 мая.



Он уточнил, что данный прогноз может оказаться не точным, очень многое зависит от Российской Федерации, позиции Украины, а также экономических, политических и геополитических факторов.



"И в зависимости от этого мы готовимся к разному развитию событий: краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. У меня в голове сегодня порядка 12 сценариев развития событий. От очень негативных до очень позитивных", - сказал вице-премьер.



Он признал, что реинтеграция неподконтрольных районов Донбасса будет затяжным процессом.



"Надо понимать, что речь идет уже о десятилетиях восстановления разрушенной инфраструктуры, смене поколений людей, которые сегодня инфицированы пропагандой, десятилетиях принятия друг друга. За шесть лет прошла идеологическая смена, промывка мозгов", - сказал Резников.

