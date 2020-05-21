Цукерберг считает, что РФ продолжит распространять фейки в Facebook для влияния на выборы

Компания Facebook прогнозирует, что правительства других стран, в частности России, и в дальнейшем будут стараться использовать соцсеть для вмешательства в выборы других стран.



Об этом заявил основатель и глава компании Марк Цукерберг, передает Daily Mail.



"Мы не хотим, чтобы другие правительства пытались вмешиваться в выборы, несмотря на то, насколько это может быть эффективным методом. Я вижу это своей работой - работать со всеми, чтобы предотвратить реализацию этого в жизни", - сообщил он в интервью BBC.



Цукерберг добавил, что сейчас кампании по дезинформации используются Россией, Ираном и в некоторых случаях Китаем. По его мнению, страны будут и дальше пытаться использовать эти кампании по распространению фейков через соцсеть Facebook, чтобы влиять в том числе, и на выборы.



"Страны и дальше будут пытаться вмешаться. Мы еще увидим это явление. Однако, мы многому научились с 2016 года, и я уверен, что мы сможем защитить честность предстоящих выборов", - сказал Цукерберг.

