Уровень смертности от коронавируса в Украине колеблется от 2,7% до 2,9%

Показатели смертности от коронавируса в Украине колеблются от 2,7% до 2,9%. Данный уровень является одним из самых низких в Европе.



Об этом на совещании у президента Владимира Зеленского заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает сайт президента.



Сообщается, что на сегодняшнем заседании обсудили условия перехода к адаптивному карантина. По словам Шмыгаля, карантин показал себя как наиболее действенный способ борьбы с COVID-19, на что указывает не только статистика распространения в других странах, но и уровень смертности.



Например, в Швеции показатель смертности 6,25%, в Великобритании - 5,7%, тогда как в Украине он колеблется от 2,7% до 2,9%.



"Эти цифры лишний раз доказывают, что Украину спасли вовремя введенные карантинные мероприятия и большой процент людей, которые их придерживались. Надо, чтобы эти показатели не произвели обманчивое впечатление, чтобы люди не думали, что теперь к опасности коронавируса можно относиться небрежно", - подчеркнул на совещании Владимир Зеленский.

