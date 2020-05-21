Ритуальная жертва

Шарию объявили «пидозру» по делу 2011 года. По этому же делу его сняли с международного розыска. Пока нет ясности насчет механики процесса: кто именно из прокуратуры будет вручать, какие действия планируют предпринять, возобновят ли «розыск». Но политическая подоплека случившегося кристально ясна. Носители истины в последней инстанции – профессиональные патриоты, антикоррупционеры, окопавшиеся в наблюдательных советах госкомпаний с зарплатой в сотни тысяч гривен, «соросня» и прочие носители «европейской ментальности» в последние дни страшно разволновались.



Исхудавший «пятый президент» Украины вчера снизошел до того, что отреагировал на совместную спецоперацию пятой колонны, Коломойского и Офиса президента. Кодовое название – «Пленки Деркача». Долго не хотел опускаться до «маргинального уровня» исполнителей заказа. Однако пукан подгорает, Байден наяривает по «Телеграму» (думает, его нельзя прослушать), короче, припекло Петра Алексеевича. Вынужден был появиться, чтобы в облике мученика за двухпартийный консенсус респов и демов разоблачить «преступную попытку сделать Украину заложницей». Внесение дела о госизмене Порошенко в государственный реестр формально означает начало расследования по «пленкам Деркача» со всеми вытекающими геополитическими «вкусняшками»: «Буризма», сын Джо Байдена, получающий миллионы непонятно за что, пасынок госсекретаря Керри и далее по списку. То, что старательно пытался уничтожить Руслан Рябошапка в последние дни прокурорства, опять всплыло в виде флешки с многочасовыми записями разговоров Петра Алексеевича с Байденом и другими высокопоставленными лицами администрации Барака Обамы.



Порошенко с трагическим выражением лица, поигрывая изрядно обезжиренными руками, обвинил Зеленского в утечке «сырья» для «фабрикации записей».



Довольно расплывчатую формулировку президента насчет «продолжения дел в отношении Порошенко» бывший лидер нации расценил как «пророссийский заговор». Вы спросите, а при чем здесь Шарий? Не спешите. Вы же видите, что национал-патриоты и «соросня» вторые сутки пребывают в шоковом состоянии

В очередной раз активисты и национал-патриоты успешно навязывают Зеленскому свою повестку дня. Он, как свидетельствует его последняя пресс-конференция, человек очень эмоциональный, впечатлительный и обидчивый. Хотел показательно интеллектуально растерзать «тупую», но симпатичную «пророссийскую овцу» с «Ньюсвана» Диану Панченко. Потерпел сокрушительное фиаско

Довольно расплывчатую формулировку президента насчет «продолжения дел в отношении Порошенко» бывший лидер нации расценил как «пророссийский заговор». Вы спросите, а при чем здесь Шарий? Не спешите. Вы же видите, что национал-патриоты и «соросня» вторые сутки пребывают в шоковом состоянии. Они возмущены «спецоперацией Кремля», делами Ганзюк, Шеремета и Стерненко, которые расследуются в угоду Путину, обеспокоены «прокремлевским реваншем» и готовят на 24 мая «потужну акцию протеста». Практически новый майдан, только с масками, презервативами и антисептиками.Мы все прекрасно понимаем, как действует в таких случаях Офис президента. Начинаются активные братания с патриотами, выдвигаются разнообразные инициативы, призванные удовлетворить самые смелые пожелания волонтеров и «ветеранов майдана». Хотите, сделаем при Зеленском специальный совет из активистов, которые будут рассматривать уголовные дела по патриотам? Ну там убивал, насиловал скот, угонял женщин и детей – это еще не повод попадать в бездушные жернова полицейской машины. Надо разобраться в сложном внутреннем мире активиста, войти в его положение и строго наказать жертв, которые провоцировали чудесного человека на нехорошие поступки.Так было на протяжении последних двенадцати месяцев президентства Зеленского. Когда офис прокурора с потрясающей оперативностью внес дело о госизмене в единый реестр, сразу получился чудовищный дисбаланс. Во-первых, пострадал Петр Алексеевич – надежный партнер Зеленского по парламентской коалиции. Во-вторых, были уличены в «политическом скотоложстве» кумиры «соросни». Ну как кумиры… Сладкие спонсоры. В-третьих, пошла реакция в «метрополии». Комитет Сената США вызвал Хантера Байдена на допрос-беседу. Поэтому Офис президента ожидаемо почувствовал непреодолимое желание облегчиться и продемонстрировать свою «беспристрастность». Как будто президент парит над схваткой, как белоголовый орел, и сохраняет баланс в стране.Шарий, обладающий самой продвинутой медиа-платформой в стране и являющийся по версии еженедельника «Тиждень» фронтменом «пятой кремлевской колонны», оптимально подходит для «восстановления справедливости» по версии офиса. Тем более что медиа-платформа обрастает реальной инфраструктурой партийного типа, что крайне беспокоит «слуг». Можно было, конечно, попробовать в роли «жертвы» Андрея Портнова, однако никто в окружении Зеленского не готов столкнуться с брутальным стилем защиты адвоката «я … рот». Эффективно, действенно и юридически безупречно. Поэтому Шарий. Кто же еще?В очередной раз активисты и национал-патриоты успешно навязывают Зеленскому свою повестку дня. Он, как свидетельствует его последняя пресс-конференция, человек очень эмоциональный, впечатлительный и обидчивый. Хотел показательно интеллектуально растерзать «тупую», но симпатичную «пророссийскую овцу» с «Ньюсвана» Диану Панченко. Потерпел сокрушительное фиаско, теперь кидается на все, что движется. А тут ему Порошенко шьет «пророссийский заговор» во главе с Коломойским. Даже трудно представить, в каком стиле с ним общаются кураторы из посольства США. В Киеве же осталась вся йовановическая рать. Все демократы, как на подбор. Красавцы с медалью Сороса «за заслуги в деле орала». Плюс сам Зеленский очень умело расставил на ключевые должности отъявленных «соросят». И теперь испытывает «кадровый голод». Как тот олень, который подходит к ручью весь в дырках от дроби, пьет водичку и не может понять: «Пью, а мне все хуже и хуже». Именно тот случай.