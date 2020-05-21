Китай решил нажиться на дешевой нефти

Китай, который является вторым по величине потребителем нефти в мире, в 2020 году решил нажиться на дешевом сырье, увеличив его закупки. Это следует из прогноза Института исследований в области экономики и технологий при китайской нефтяной компании China National Petroleum Corporation, на который ссылается Reuters.



По оценке исследовательского центра, импорт нефти в КНР в 2020 году вырастет на 2 процента на фоне низких цен, а потребление сырья в этот же период увеличится на 1-2 процента. Спрос на нефтепродукты китайских нефтеперерабатывающих заводов между тем упадет на 5 процентов, что является первым сокращением с 2000 года. Причиной стала пандемия коронавируса, которая остановила заводы и туристическую отрасль, в том числе авиаперевозки, в КНР.



Эксперты прогнозируют увеличение потребления природного газа в Китае в текущем году на 3 процента, до 313,5 миллиарда кубических метров. Это самый медленный темп роста за последние 20 лет, указывает агентство.



Ранее сообщалось, что спрос на нефть в Китае практически вернулся к докризисным уровням и, по некоторым оценкам, в настоящее время составляет 13 миллионов баррелей в сутки. Это всего лишь на 400 тысяч баррелей меньше, чем в мае 2019 года.

