"Милан" пытается перехватить тренера сборной Украины

Претендент на пост главного тренера "Милана" Ральф Рангник намерен пригласить в команду ассистента Андрея Шевченко в сборной Украины итальянца Мауро Тассотти.



Об этом сообщает Tuttosport .



По информации издания, Рангник, которого называют главным претендентом на пост нового тренера "Милана", хочет пригласить в свой штаб Тассотти. Немецкий специалист рассматривает его и Бонера в качестве своих ассистентов в "Милане".



60-летний Мауро Тассотти с 2016 года работает ассистентом главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко. На аналогичной должности в "Милане" он работал с 2001 по 2015 год.



Сейчас главным тренером "Милана" является Стефано Пиола.

