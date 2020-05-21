"Милан" пытается перехватить тренера сборной Украины
Претендент на пост главного тренера "Милана" Ральф Рангник намерен пригласить в команду ассистента Андрея Шевченко в сборной Украины итальянца Мауро Тассотти.
Об этом сообщает Tuttosport .
По информации издания, Рангник, которого называют главным претендентом на пост нового тренера "Милана", хочет пригласить в свой штаб Тассотти. Немецкий специалист рассматривает его и Бонера в качестве своих ассистентов в "Милане".
60-летний Мауро Тассотти с 2016 года работает ассистентом главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко. На аналогичной должности в "Милане" он работал с 2001 по 2015 год.
Сейчас главным тренером "Милана" является Стефано Пиола.
Источник: Эспресо.ТВ
16:13