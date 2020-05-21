«Полезная программа»: ТОП-3 продуктов для здоровья сердца и сосудов

В четверг, 21 мая, в 10:00 в эфире телеканала «Интер» вышел новый спецвыпуск «Полезной программы». Ведущий Александр Лукьяненко вместе с экспертами проекта составили рейтинг полезных продуктов, употребление которых поможет очистить сосуды и укрепить сердечную мышцу. А также рассказали, как правильно выбрать качественный товар.

« Ежедневно мы сталкиваемся со стрессами, поэтому важно заботиться о своем здоровье и восполнять недостаток витаминов в организме, – говорит Александр Лукьяненко. – А если подойти к продуктам питания с умом, то есть шанс не только улучшить самочувствие, но и укрепить сердце и сосуды. Эксперты «Полезной программы» выбрали ТОП-3 продуктов, которые стоит есть почаще, чтобы поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы и продлить жизнь ».

По мнению экспертов, сердцу необходимы калий, кальций и магний. А также – витамины А, Е, С и группы В и омега-3 ненасыщенные жирные кислоты. Богатые этими веществами продукты надо обязательно включать в свое ежедневное меню. Какие же продукты помогают работе сердца и способствуют очищению сосудов?

ОЛИВКИ

Чем полезны?

Ольга Безуглая, врач-диетолог: « Регулярное употребление оливок и маслин сделает стенки сосудов эластичными, поскольку этот продукт содержит много полезных жиров. А еще – это источник витамина Е и мононенасыщенных кислот. Эти плоды снижают давление и уровень плохого холестерина, а фенольные соединения оливок предотвращают появление тромбов и способствуют выведению из организма вредных веществ. Но стоит помнить о том, что консервированные оливки очень калорийны (150 ккал/100 граммов) и содержат много соли. Поэтому рекомендуется употреблять всего несколько штук в день в сочетании с зелеными листовыми овощами, помидорами и мягкими сырами ».

Как выбрать?

Елена Куликова, глава Всеукраинской ассоциации по вопросам прав потребителей «Потребительское доверие»: « Внимательно изучите банку с оливками. Если на поверхности есть ржавчина или вмятины – отставьте ее в сторону. Отдавайте предпочтение оливкам натуральной консервации в стеклянной таре. Обязательные условия: рассол в банке должен быть прозрачным, без помутнения, а плоды – упругими, цельными и без белых пятен. Если вы заметили осадок в рассоле или неравномерный цвет оливок в банке – лучше такой продукт не покупать. Обращайте внимание на срок хранения, оптимальный – от 8-ми месяцев до 2-х лет ».

ЯБЛОКИ

Чем полезны?

Александр Кущ, врач-диетолог: « Яблоки богаты витаминами С, В1, В2, Р, Е и такими микроэлементами, как марганец, калий, фосфор, сера, медь, цинк, кальций, железо и магний. Но наибольшую ценность яблока составляют клетчатка, органические кислоты и пектин, который помогает выводить из организма холестерин. Также яблоки богаты флавоноидами – веществами, необходимыми для профилактики ишемической болезни сердца и других сердечно-сосудистых заболеваний. Этот фрукт содержит кверцетин, который предотвращает появление тромбов. Употребление хотя бы одного плода в день снижает риск развития сердечного приступа на 12%. А калий, который содержится в яблоках, положительно влияет на работу сердечной мышцы и укрепляет стенки сосудов. Кстати, яблоки при всей своей полезности могут активизировать выработку желудочного сока, вызывать тяжесть и метеоризм. Поэтому людям, страдающим проблемами ЖКТ и повышенной кислотностью, лучше употреблять запеченные яблоки, чтобы избежать проблем с желудком ».

Как выбрать?

Ольга Котехова, эксперт в сфере защиты прав потребителей: « При выборе обратите внимание на поверхность яблока: она должна быть без повреждений, оптимальный размер плода – средний. Яблоко должно приятно пахнуть, иметь свежий и ярко выраженный аромат. Не покупайте яблоки с блестящей кожурой или пятнами на ней, это признак того, что фрукты начали портиться или их обработали консервирующими препаратами. Также не рекомендуется употреблять подгнившие яблоки, так как они содержат вредные для здоровья микотоксины ».

ФОРЕЛЬ

Чем полезна?

Ольга Безуглая, врач-диетолог: « Форель богата высококачественными белками и жирными кислотами омега-3 и омега-6, которые понижают в организме уровень вредных жиров, провоцирующих развитие сердечных болезней. Полезные вещества, содержащиеся в такой рыбе, улучшают состав крови и препятствуют появлению тромбов. Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний рекомендуется включить в свой рацион 3 порции (150-200 граммов) жирной рыбы в неделю, желательно в запеченном виде и с овощным гарниром ».

Как выбрать?

Ирина Рудневская, кулинарный эксперт: « У свежей форели мясо плотной консистенции, а жабры – равномерно красные. Отличить свежую рыбу можно также по цвету: у форели он серебристо-серый. Стоит воздержаться от покупки, если на шкурке есть слизь или пятна темного цвета, а жабры – серого или черного оттенка. Это говорит о том, что рыба несвежая. У филе форели прожилки белые. Если они окрашены в розовый цвет, значит, это фальсифицированный продукт ».

Еще больше информации о продуктах, полезных для сердечно-сосудистой системы, – в спецвыпуске ток-шоу «Полезная программа»: https://youtu.be/ASJ2UDLJSzA