Кожара вышел из СИЗО под залог

Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара вышел из СИЗО. Его подозревают в убийстве бывшего генерального директора канала "Интер" Сергея Старицкого. Об этом в Facebook сообщила дочь убитого Екатерина Старицкая. Она сообщила, что экс-министр внес всю сумму залога. "Кожара внес залог и вышел на свободу", - написала она.



Ранее Старицкая сообщала, что Кожаре уменьшили сумму залога до 21 млн гривен.



Напомним, 25 марта сотрудники правоохранительных органов задержали Леонида Кожару по подозрению в убийстве Сергея Старицкого. Сначала его смерть Старицкого расследовалась как самоубийство. Инцидент произошел в жилье Кожары в селе Чайки, в момент выстрела Кожара и его жена якобы находились в других комнатах.



Позже на суде по делу Леонида Кожары его жена заявила о причастности к убийству экс-гендиректора "Интера". По словам адвоката, Марина Козерод якобы пыталась отобрать пистолет у Старицкого.

