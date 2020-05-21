На Ровенщине не будут смягчать карантин

Губернатор Ровненской области Виталий Коваль заявил, что в регионе не будут ослаблять карантин из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19, об этом чиновник написал в Facebook.



"Такое решение приняла сегодня областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС в соответствии с эпидситуацией в области. За минувшие сутки в Ровненской области зафиксировали 66 случаев на COVID-19. Это антирекорд для области", - написал он.



Также Коваль упомянул о вспышке коронавируса в Здолбуновском доме-интернате для пожилых лиц и инвалидов. В учреждении подтверждены 12 случаев - 6 сотрудников и 6 подопечных - из них 8 госпитализированы.



"Интернат закрыт для посетителей. Контактные лица обследуются. Для локализации вспышки проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия", - написал глава ОГА.



Таким образом, в области ограничения, которые действовали до сих пор, остаются в силе. Если в течение последних 7 дней на Ровенщине будет зафиксировано не более 150 случаев заболеваемости населения коронавирусом, областная комиссия ТЭБ и ЧС пересмотрит свое решение.

