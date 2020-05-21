Венгрия подчинится решению Суда ЕС о беженцах

Правительство Венгрии в четверг, 21 мая, сообщило, что страна откажется от пограничных транзитных зон для беженцев после решения суда ЕС, передает Reuters.



Ранее суд Евросоюза вынес решение о незаконности содержания искателей убежища в венгерском пограничном лагере у сербской границы.



"Венгерское правительство не соглашается с решением, мы считаем его риском для европейской безопасности, но как государство-член мы будем придерживаться всех судебных решений", - заявил глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш на онлайн-брифинге.



Перед этим представитель правительства Дьердь Баконди заявлял, что Венгрия не примет решение Суда ЕС о транзитных зонах.



Год назад Совет Европы обвинил Венгрию обвинили в нарушении прав беженцев и потребовал отмены нового основания непредоставления убежища.



Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выразило обеспокоенность имеющимися у него сведениями о том, что власти Венгрии отказывают в питании нелегальным мигрантам, ожидающим депортации.

