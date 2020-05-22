Шарлиз Терон показала тизер ленты "Старая гвардия"

Известная актриса Шарлиз Терон опубликовала тизер и постер к фильму Старая гвардия, в котором она сыграет главную роль. Роликом звезда поделилась на своей странице в Twitter.



На постере изображена сама Терон в высоких кожаных перчатках и с короткой стрижкой. Другие герои ленты изображены на фоне главной героини.



Новая лента Netflix основана на одноименном комиксе Грега Руки и Леонардо Фернандеза. По сюжету группа бессмертных воинов на протяжении веков работала наемниками. При этом они так и не смогли понять, почему не могут умереть.



На членов группы начинают охотиться представители влиятельной компании. Отряд наемников возглавляет героиня Андромаха из Скифии, роль которой исполнила Шарлиз Терон. Героиня прожила много тысяч лет и участвовала во всех войнах человечества.



Кроме Терон в ленте снялись Чиветель Эджиофор, Гарри Меллинг, Маттиас Шонартс, Марван Кензари, Наташа Карам и другие. Премьера фильма состоится на Netflix 10 июля.



