Автомобильные выхлопы и болезнь Паркинсона связаны

Университет Калифорнии исследовал рыбок данио-рерио, чтобы понять, как загрязнение воздуха (выхлопами автомобилей на дизельном топливе) может навредить клеткам мозга, в теории вызвав паркинсонизм, сообщает Medical Express.



По словам ученых, вещества в выхлопах могут способствовать накоплению в мозге токсичного белка альфа-синуклеина, который обычно наблюдается у людей с этим заболеванием. Также предыдущие исследования показали, что люди, живущие в районах с повышенным уровнем загрязнения воздуха, связанного с дорожным движением, чаще страдают от болезни Паркинсона.



В рамках последних тестов ученые добавляли в воду вещества, содержащиеся в выхлопных газах. Вещества провоцировали изменения в поведении рыбок - у них умирали нервные клетки. Анализу подвергли и активность отдельных нейронных путей, связанных с паркинсонизмом.



У людей накопление альфа-синуклеина происходит при нарушении аутофагии - процесса разрушения старых или поврежденных белков в клетках. В итоге нейроны перестают работать должным образом. То же самое происходило и в телах рыбок. А испытания с клетками человека подтвердили эти выводы.

