Украине нужно взять в долг 460 млрд. до конца года

До конца текущего года Украине нужно взять займов на 457 миллиардов гривен. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью НВ Бизнес.



Он отметил, что Минфин планирует перевыпустить внутренние займы, "сделать так называемый rollover". Что касается внешних долгов, то Украина старается финализировать программу с МВФ.



"На данный момент до конца года нам нужно заимствовать около 457 млрд грн, но сюда входит все: и внутренние заимствования, и внешние", - сказал он.



По его словам, Украина планирует получить в этом году от МВФ приблизительно 3,5 млрд долларов. Кроме того, получение программы МВФ позволит разблокировать финансирование Всемирного банка (до 1 млрд долларов), получить макрофинансовую помощь от ЕС (1,7 млрд евро).



"Это основные concessional loans, которые планируем получить до конца года. Потенциально они закроют всю потребность во внешнем финансировании. Если увидим необходимость дополнительного финансирования, будем занимать на внутреннем рынке. Активный внутренний рынок тоже должен быть одним из наших основных источников", - сказал Марченко.



По его словам, у нерезидентов снова появляется интерес к облигациям внутреннего госзайма. Минфин хочет снижать кривую доходности.



"Вопрос, почему мы должны занимать выше 11%, если у нас годовая инфляция 2,1%, меня беспокоит. Поэтому наша задача, в том числе в дискуссии с Нацбанком, создать условия для доходности до приемлемых уровней", - отметил глава Минфина.

