На Украине 442 новых случая заболевания Covid-19

По состоянию на утро пятницы, 22 мая на Украине зафиксировано 442 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 за минувшие сутки, 9 человек из числа ранее заболевших скончались, 358 выздоровели, тогда как днем ранее сообщалось о 476 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, 20 мая – о 354 новых заболевших, а 19 мая – о 260.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) во вторник утром, сейчас в Украине Covid-19 болеет 12 975 человек, что на 75 больше, чем днем ранее.



Как сообщил на брифинге в пятницу утром министр здравоохранения Максим Степанов, в числе 442 заболевших за минувшие сутки - 29 детей и 74 медработника. Госпитализировано 127 человек.



По его словам, из всех заболевших с начала пандемии в Украине 20 148 человек - 1434 ребенка и 3 907 медработников.



Наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания Covid-19 за сутки, по словам министра, зафиксировано во Льовской области – 65, Черновицкой – 63 и в городе Киеве - 47 случаев.



Степанов также сообщил, что за минувшие сутки в Украине сделано 8923 ПЦР-теста.

