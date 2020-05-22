ООН заявила об опасных последствиях выхода США из договора с РФ по открытому небу

Расторжение действующих между Россией и США соглашений по контролю над вооружениями может привести к опасным последствиям. Об этом заявил в четверг официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в ходе видеоконференции с журналистами, отвечая на вопрос об объявленном американским президентом Дональдом Трампом выходе США из Договора по открытому небу.



"Мы обеспокоены эрозией российско-американского режима контроля над вооружениями, - подчеркнул он. - Расторжение таких договоренностей без какой-либо замены может привести к дестабилизирующим действиям, таким как начало новой гонки вооружений, ведущей к возможным просчетам".



Дюжаррик отметил, что действующий между странами режим контроля над вооружениями важен для всей архитектуры международной безопасности.



Договор по открытому небу предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными квотами наблюдательных миссий.

