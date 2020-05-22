Украина и МВФ договорились о кредите

Украина и Международный валютный фонд достигли предварительного соглашения о резервном кредите (stand-by) на пять миллиардов долларов на 18 месяцев, говорится в заявлении фонда. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение фонда. Отмечается, что целью кредита является помощь украинским властям в борьбе с последствиями пандемии коронавируса нового типа.

Ожидается, что эта договоренность "станет катализатором дополнительной двусторонней и многосторонней финансовой поддержки".



Предварительное соглашение еще будет утверждаться руководством Фонда и Исполнительным советом МВФ.



"Рассмотрение Правлением ожидается в ближайшие недели", - добавили в МВФ.



Ранее сообщалось, что Украина рассчитывает до конца текущего года взять займов на 457 миллиардов гривен.

