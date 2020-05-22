Скончался экс-нардеп Анатолий Матвиенко

Скончался украинский политик, бывший народный депутат Верховной Рады Анатолий Матвиенко, сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий.



"Умер Анатолий Сергеевич Матвиенко. Он всегда был патриотом и настоящим украинцем, в независимой Украине всегда был одним из лидеров национально-демократических сил. Анатолий Матвиенко любил и поддерживал украинскую культуру, исторические исследования. У него всегда была мечта объединить украинские церкви, видеть Украину сильной и соборной…", - написал Княжицкий на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу утром.



Нардеп не написал какие-либо подробности о причинах кончины Матвиенко.



Анатолий Сергеевич Матвиенко (р. 22 марта 1953 года, г. Бершадь, Винницкая область) - украинский политик, в 2006-2007 гг - народный депутат 5 созыва от блока "Наша Украина", член УРП "Собор"; в 2007г был избран народным депутатом 6 созыва от блока "Наша Украина - Народная Самооборона" как председатель Украинской республиканской партии "Собор"; народный депутат 8 созыва, избранный в 2014г от партии "Блок Петра Порошенко", был членом партии.



10-й председатель Совета министров Автономной Республики Крым (20 апреля 2005г - 21 сентября 2005г). Кандидат политических наук (2010г).



Матвиенко было 67 лет.

