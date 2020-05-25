Вышел новый трейлер «Довода» Кристофера Нолана

Вышел новый трейлер фильма Кристофера Нолана «Довод». Видео очень нолановское: мрачное, эффектное и из него невозможно понять сюжет. Мы знаем лишь, что главный герой пытается предотвратить третью мировую войну, знает тайное слово Tenet, которое позволяет «открыть правильные двери», и умеет управлять временем. Ранее сам Нолан рассказывал, что в фильме соединились сразу несколько жанров ― от шпионского боевика до триллера.



В фильме снялись Дэвид Вашингтон («Черный клановец»), Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики («Вдовы») и другие.



Премьера трейлера состоялась в игре Fortnite, где ранее свой концерт провел рэпер Трэвис Скотт. «Довод» — первый кинорелиз такого масштаба, который показали на платформе Epic Games.



Как отмечает Collider, в финале трейлера написано, что фильм выйдет в кинотеатрах, а изначальная дата премьеры не указана. «Довод» должен был выйти на экраны 17 июля 2020 года. Означает ли это, что премьеру перенесут, — не ясно. В Twitter-аккаунте ленты по‑прежнему стоит дата 17 июля.





