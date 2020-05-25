Эксперты не советуют использовать маски людям с болезнями легких

Астматики и люди с другими легочными заболеваниями не должны носить маску для лица, так как она затрудняет дыхание. Об этом говорят британские медики. Как передает The Daily Mail, лица с болезнями легких в принципе больше остальных предрасположены к развитию респираторных инфекций, к которым относится и коронавирус.



Если у человека с легочным заболеванием ношение маски не вызывает дискомфорт и кислородное голодание, он должен ее носить. В противном случае, рекомендовано ее носить только в крайних случаях и непродолжительное время (при посещении магазинов, в общественном транспорте). Также маски не стоит носить детям младше двух лет и тем, кто не в состоянии их использовать правильным образом.



По словам врачей, к примеру, у астматиков приступ может вызвать горячий воздух (а выдыхаемый в маску воздух имеет высокую температуру). Что касается медицинских масок, то они, говорят британские медики, предназначены именно для врачей. Обычным людям нет необходимости их использовать.

