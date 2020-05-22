Киев не готов к смягчению карантина - Минздрав

Киев не готов к смягчению карантинных ограничений после 22 мая, свидетельствуют данные Минздрава.



Так, в столице инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения) составляет 15,6 при необходимых менее 12 человек; загруженность коек - 36,12%; охвата ПЦР-тестированием - 44,77 на 100 тыс. населения.



Таким образом в Минздраве заключают, что Киев не готов начать второй этап ослабления ограничительных мер.



Также не готовы снимать ограничения Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Хмельницкая, Черновицкая, Закарпатская области и Киевская область.



Некоторые из них, а именно Черновицкая, Ровенская и Киевская решили карантин не смягчать.



А вот столичный мэр Виталий Кличко, несмотря на рост заболеваемости коронавируса три дня подряд, анонсировал запуск общественного транспорта с 23 мая, метро - с 25 мая, а с 1 июня заработают детсады и спортзалы.

