На Украине бассейны откроют в первый день лета - Степанов

На Украине с 1 июня, в рамках третьего этапа выхода из карантина, возобновят ​​работу спортивные комплексы, а также фитнес-центры вместе с бассейнами. Об этом в ходе ежедневного онлайн-брифинга сказал Министр здравоохранения Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

По его словам, решения по смягчению коронавирусного карантина принимают исходя из эпидемической ситуации в разных странах мира.



"Когда мы принимаем решение относительно того или иного смягчения на разных этапах выхода из карантина, мы, в том числе, смотрим на эпидемическую ситуацию, которая есть в разных странах мира ... Поэтому нами было принято решение, что, начиная с 1 июня, то есть, с третьего этапа выхода с карантина будет возобновлена ​​работа спортивных комплексов, фитнес-центров вместе с бассейнами", - сказал он.

