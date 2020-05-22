Все еще прохладно и дождливо на большей части Украины

В ближайшие сутки территория Украины останется в холодной воздушной массе, продолжающей поступать с севера Европы, сообщает Укргидрометцентр. Ночью без осадков, днем, кроме западных областей, местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 2-7°, на побережье морей до 9° тепла, в западных областях на поверхности почвы, в Карпатах местами и в воздухе заморозки 0-3°; днем 10-15° тепла, в западных областях и на крайнем юге страны 15-18°.



В Киеве - ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 11-13°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 23 мая самая высокая температура днем была 32,2° в 2007г., самая низкая ночью 0,9° в 1904г.



В воскресенье, 24 мая, в западных, днем в Житомирской, Винницкой и Одесской областях - умеренный кратковременный дождь, в восточных областях небольшой дождь; на остальной территории без осадков.



Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; в западных областях преимущественно западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 1-8° тепла, днем 11-16°, в южной части и на Закарпатье 14-19°.



В Киеве в воскресенье без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с . Температура ночью 4-6° тепла, днем 13-15°.



22 мая в 9 часов утра температура воды в Чёрном и Азовском морях была 14-18°, в районе Приморского 11°; в Днепре возле Києва 13°.

