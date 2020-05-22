Лондон не собирается выходить из Договора по открытому небу

Великобритания не планирует выходить из Договора по открытому небу, остаётся ему приверженной, сообщило в пятницу посольство Великобритании в Москве.



"Великобритания остается приверженной договору и продолжает работать с США, нашим ближайшим союзником, чтобы обеспечить нашу общую безопасность и процветание. Великобритания не имеет планов по выходу из Договора об открытом небе", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале британской дипмиссии.



Там также отметили: "Правительство Великобритании было проинформировано о решении США выйти из Договора об открытом небе. Мы понимаем их обеспокоенность о неисполнении договора российской стороной".



Договор об открытом небе (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.



Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение о выходе из Договора по открытому небу. По данным американских СМИ, США в пятницу уведомят Россию об этом шаге. Ожидается, что США покинут договор через шесть месяцев.



Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Россия нарушала Договор по открытому небу, летая над Белым домом и следя за местоположением Дональда Трампа.



В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США, приняв решение о выходе из Договора по открытому небу, нанесли очередной удар по международной стабильности и безопасности. По ее словам, России не известна суть американских претензий относительно Договора, но у России есть "четкие и давно сформулированные претензии" к американцам.



Среди таких вопросов ужесточение США своих подходов относительно договора с 2017 года, а также введение ряда ограничительных мер: отказ предоставлять разрешение на отход от американских правил воздушного движения, изменение специальных процедур для выполнения наблюдательных полетов над Гавайскими островами, а также ряд других.

